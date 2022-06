Reggina, ogni giorno è un giorno buono

3 Giugno 2022 22:13

E’ “nu juorno buono”, cantava qualche anno fa Rocco Hunt. In casa Reggina, da ora, ogni giorno è un giorno buono. Anzi, forse ancora meglio, da lunedì ogni giorno è un giorno buono. Un giorno buono allo sprint decisivo e finale per la chiusura che tutti si aspettano, quella relativa al passaggio di proprietà. E’ stato un mese, questo, di pessimismo, bocche cucite, totale incertezza, ma anche tanto lavoro, soprattutto da parte di chi aveva il compito di provare quantomeno a garantire un po’ di continuità. Quella continuità che non è ancora sicura, ma sicuramente più probabile di un mese fa, di due settimane fa, ma anche di qualche giorno fa.

E i motivi sono presto detti, nonché ormai noti: dopo aver superato indenni la scadenza del 16 maggio, lo stesso è avvenuto per quella del 31, con l’amministratore unico De Lillo che ha approvato e spedito il bilancio in Lega entro i tempi prestabiliti. Poi, nella giornata di mercoledì, lo stesso si è recato presso l’Agenzia delle Entrate per presentare il piano di dilazionamento del debito con l’erario, accompagnato da alcune componenti “informative” e sempre sotto “l’attenzione” dello studio legale romano Tonucci, che sin dall’inizio sta seguendo le operazioni. L’obiettivo è di rateizzare una cifra che vada intorno al milione e mezzo l’anno, andando poco sopra i cinque anni, per un ammontare di circa 10 milioni di euro. E’ più o meno a questo, da bilancio, che risulta essere il debito con l’erario, al netto della restante parte (altri 5 circa) da dividere tra stipendi ai tesserati, incentivi all’esodo, fornitori.

E la buona notizia, per niente scontata, è il fatto che non ci sia stato alcun ripensamento, anzi tutt’altro, da parte di chi vuole acquisire la Reggina, nonostante l’attesa per le scadenze, un po’ di preoccupazione, qualche debito (non insormontabile, a dir la verità, specie se la maggior parte è rateizzabile). Ed è anche rassicurante il fatto che persone vicine agli investitori abbiano voluto seguire passo passo ogni operazione di questi giorni, con tanto di visita al Sant’Agata. E si tratta sempre delle solite persone, e cioè quelle che prima di tutte si erano fatte avanti (febbraio), prima di tutte avevano preso informazioni e prima di tutte sono pronte a chiudere. Per intenderci, quelle che già a febbraio avevano firmato il pre accordo con Gallo, come annunciato ai nostri microfoni dall’Avvocato Veli.

E sempre in riferimento a quelle affermazioni, nulla è cambiato neanche nelle tempistiche relative alla chiusura. Allora, 23 maggio, si disse “15-20 giorni, ampiamente prima della scadenza di iscrizione al campionato”. Tutti incastri che si stanno (per fortuna) inserendo con e nei tempi giusti. E’ per questo che, specie da lunedì, ogni giorno è un giorno buono. Precisiamo, però, che non può definirsi con esattezza un giorno certo, fisso, in quanto non dipende tutto, sempre e solo dalla volontà delle parti. Una volta che sarà stata esercitata l’opzione, infatti, si dovrà chiedere l’autorizzazione dell’atto di vendita al Gip. Passaggi comunque precedenti all’ok (atteso, ma sembrerebbe una formalità) dell’Agenzia delle Entrate e non solo per il piano di rientro. Neanche qui si conoscono giorni certi sulla pronuncia, ma di certo sarà roba di poco, rapida, perché rapidi bisognerà continuare a essere. Al di là di tutte queste belle parole, infatti, resta sempre da segnare in rosso la data del 22, entro la quale serve la documentazione completa relativa all’iscrizione. Ma da ora al 22 (anzi prima), ogni giorno è un giorno buono.