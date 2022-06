Palermo, non solo City Group: anche James Pallotta interessato ai rosanero

11 Giugno 2022 15:02

City Group spera di chiudere entro lunedì per l’acquisizione del Palermo, ma anche James Pallotta, ex patron della Roma, sarebbe interessato ai rosanero

Weekend caldissimo per la città di Palermo. Nel giro di poche ore verrà deciso non solo il futuro politico della città in base all’esito delle elezioni comunali, ma si deciderà anche quello sportivo. Palermo e Padova si sfideranno, domenica sera, nella gara di ritorno dei Playoff con in palio il pass per la Serie B. Una sfida in cui i siciliani partono avvantaggiati dal successo dell’andata e che segnerebbe il grande ritorno in cadetteria dei rosanero. A proposito di futuro, impossibile non fare riferimento al futuro societario della squadra che per diversi anni ha rappresentato l’isola nella massima serie italiana.

In questi giorni City Group sta lavorando per chiudere al più presto l’acquisizione del club di via del Fante, lunedì potrebbe essere la giornata decisiva. Attenzione però all’inserimento in extremis di James Pallotta. Secondo quanto riporta “La Casa di C”, l’ex patron della Roma sarebbe pronto a inserirsi nella trattativa e avrebbe inviato anche una LOI (lettera di intenti) per interesse formale. Quello dell’imprenditore americano sarebbe un ritorno nel calcio italiano dopo la cessione dell’A.S. Roma ai Friedkin nel 2020. Tanto per City Group quanto per Pallotta l’eventuale promozione in Serie B non rappresenterebbe una variabile decisiva per finalizzare o meno la trattativa. Il futuro del Palermo appare più roseo che nero.