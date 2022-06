Bivio Acr Messina, Sciotto: “contatti con due soggetti distinti di Roma. Rischio non iscrizione? Non lo escludo”

11 Giugno 2022 13:08

Il Presidente del Messina, nella giornata di ieri, ha annunciato che venderà il club al prezzo simbolico di 1 euro per facilitare l’ingresso di nuovi soci, dal momento che non ha più intenzione di continuare in capo alla società dopo la promozione in C e la salvezza di questa stagione

“Abbiamo avuto dei contatti con due soggetti, distinti tra loro, di Roma, con cui già parliamo da una settimana, ma nulla di concreto. Speriamo si giunga ai fatti, d’altronde basterebbe solo sedersi accompagnati dai consulenti, vedere carte e conti, per poi procedere”. Lo ha detto Pietro Sciotto a Gazzetta del Sud. Il Presidente del Messina, nella giornata di ieri, ha annunciato che venderà il club al prezzo simbolico di 1 euro per facilitare l’ingresso di nuovi soci, dal momento che non ha più intenzione di continuare in capo alla società dopo la promozione in C e la salvezza di questa stagione.

“Non ci sono più trattative da fare – ha proseguito – avendo rinunciato anche a recuperare qualcosa. Ho ribadito anche a loro di essere pronto a tutto. A “regalare” la società, a restare in minoranza o maggioranza pur di non andare avanti da solo, non posso farcela più. Ma bisogna fare in fretta, i primi giorni della prossima settimana saranno decisivi perché per produrre la fideiussione legata all’iscrizione al campionato servirà qualche giorno e non si può andare oltre”. Se non ci saranno scossoni concreti all’ultimatum annunciato per la mezzanotte di domani, il rischio è anche di una non iscrizione: “è una cosa che non vorrei fare ma purtroppo non posso escludere, non vivo più bene la situazione – afferma ancora Sciotto – Sembra non interessare a nessuno del Messina, forse anche un aiuto da 500 mila euro mi avrebbe ridato motivazioni, un segnale per continuare a investire. Mancano le basi per programmare e a questi livelli occorre farlo”.