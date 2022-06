L’Acr Messina precisa: “4 manifestazioni di interesse, ma nessuna offerta formale”

16 Giugno 2022 21:38

Nota ufficiale dell’Acr Messina relativamente alla situazione riguardante il passaggio di mano di Sciotto

“Per dovere di cronaca, l’Acr Messina precisa che, sino alle 19.30 della giornata di ieri, al di là di quattro manifestazioni di interesse esplorative non è pervenuta alcuna offerta formale per l’acquisto della società”. E’ quanto precisa in una nota l’Acr Messina, relativamente alla situazione riguardante il passaggio di mano di Sciotto. Il Presidente ha già annunciato più volte la volontà di lasciare, annunciando l’ultimatum per domenica scorsa, 12 giugno.

“In due pec – precisa l’avvocato Santi Delia, che si sta occupando della questione – è stata richiesta la due diligence e, come società, è stata data la disponibilità a fornire la documentazione ma ancora non è iniziata per scelta esclusiva di chi aveva manifestato interesse”. Si precisa, quindi – prosegue la nota del club – che nessun documento contabile è stato visionato da sedicenti parti interessate all’acquisto. E poi l’amara presa di coscienza di Sciotto: “perdurando tale situazione sarò costretto a prendere le conseguenti decisioni, anche se dovessero essere dolorose”.