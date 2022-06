Centrodestra: Ronzulli (Fi), ‘per guidarlo serve lungimiranza e generosità’

27 Giugno 2022 21:45

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – ‘Per guidare una coalizione come il centrodestra servono la lungimiranza, la visione e la generosità che il Presidente Berlusconi ha sempre dimostrato. Non si può confrontarsi esclusivamente indossando la maglia del proprio partito, in questo modo si alimenta solo la competizione all’interno della coalizione e si perde di vista l’obiettivo principale, battere la sinistra per tornare al governo del Paese”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, nel corso della registrazione di ‘Porta a Porta’, in onda questa sera su Rai 1.