Centrodestra, Meloni: “basta liti, così a rischio le politiche”

27 Giugno 2022 11:55

A pesare sulla vicenda anche quanto accaduto a Catanzaro, dove il candidato sindaco di centrosinistra Nicola Fiorita ha ottenuto il 58%

“Credo che il centrodestra debba fare una riflessione sul tempo perso, anche in queste elezioni, per polemiche interne”. Si esprime così su Facebook Giorgia Meloni all’indomani dei risultati elettorali dei ballottaggi. A pesare sulla vicenda anche quanto accaduto a Catanzaro, dove il candidato sindaco di centrosinistra Nicola Fiorita ha ottenuto il 58%. “Ho trovato curiosa ad esempio la polemica continua sul mancato apparentamento a Verona da parte degli alleati, con tanto di attacchi al sindaco di centrodestra ad urne aperte, mentre a Catanzaro Fdi sosteneva lealmente un candidato che pure ci aveva negato l’apparentamento. Perché se sei tu il primo a dire che si perde, è difficile che gli elettori crederanno nella vittoria”, prosegue ancora Meloni. Il deputato di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, che al primo turno ha raccolto il 9%, sebbene non sia stato siglato alcun apparentamento, ha sostenuto apertamente il candidato del centrodestra Valerio Donato.

“A Lucca ad esempio dove eravamo uniti siamo riusciti ad aggregare anche liste civiche e abbiamo vinto. E sono contenta che proprio a Lucca, come a Pistoia, Gorizia, L’Aquila, e in molte altre città in cui il centrodestra ha vinto Fdi abbia trainato la coalizione”, ha aggiunto la leader di Fdi che ha poi concluso: “basta litigi, a partire della Sicilia, non possiamo rischiare di mettere a repentaglio il risultato delle politiche. Chiederò a Salvini e Berlusconi di vederci il prima possibile per evitare ulteriori divisioni”.