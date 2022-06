Celani (Acea): ‘Realizziamo soluzioni innovative con nostro ecosistema’

9 Giugno 2022 08:48

(Adnkronos) – (Red/Adnkronos)

‘Acea crede molto nell’innovazione. In Acea parliamo di innovazione pragmatica. Realizziamo soluzioni innovative insieme al nostro ecosistema, fatto di startup, di centri di ricerca, di università”. Queste le parole di Silvia Celani, Head of innovation Acea, presente a Napoli per la seconda tappa dell’Acea innovation tour, che si è svolto ieri nel centro congressi della Stazione Marittima, nell’ambito del ‘Green Med Symposium’.

‘Siamo qui oggi, nella seconda tappa dell’Acea innovation tour – ha aggiunto Celani – proprio perché abbiamo lanciato una challenge insieme alla Regione Campania al fine di trovare soluzioni innovative per lo sviluppo e il monitoraggio di una rete idrica intelligente. Siamo qui oggi per proporre soluzioni innovative e per raccontare le nostre esperienze di innovazione”.