Paura a Palermo: un turista ubriaco li disturba, cavalli seminano panico in città. Un ferito

9 Giugno 2022 12:38

Un turista in stato di ebbrezza ha infastidito dei cavalli attaccati ad un calesse, facendoli imbizzarrire. Gli animali, liberatisi dalla carrozza, hanno iniziato a seminare il panico in città

Momenti di paura questa mattina a Palermo, nella zona dei Quattro Canti. Un turista in stato di ebbrezza ha infastidito dei cavalli attaccati ad un calesse, facendoli imbizzarrire. Gli animali, liberatisi dalla carrozza, hanno iniziato a seminare il panico in città, proseguendo la loro corsa incontrollata in corso Vittorio Emanuele e travolgendo sedie e tavolini dei bar, furgoni e anche un’auto dei carabinieri.

Uno dei due cavalli ha anche travolto un uomo, originario del Bangladesh, ferito e trasportato in ospedale. La corsa, per fortuna, non è durata molto e non ha provocato altri danni a cose o persone. I due animali sono così stati fermati a Piazza Marina da due agenti della Polizia Municipale.