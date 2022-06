Catanzaro, lo costringono a fermarsi con l’auto, lo picchiano e lo rapiscono: arrestate 3 persone

23 Giugno 2022 13:50

Catanzaro: gli aggressori avevano la disponibilità di un coltello, posizionato sul cruscotto della macchina

Nella giornata del 22 giugno 2022, i Carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, nei confronti di tre soggetti indagati per i reati di lesioni personali e rapina aggravata commessa con armi e tentato sequestro di persona. Il provvedimento rappresenta l’epilogo di un’articolata attività di indagine eseguita dai carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria, a seguito di una denuncia sporta da un uomo in relazione a fatti delittuosi di cui è rimasto vittima avvenuti il precedente 9 giugno quando, con la madre, a bordo della sua autovettura, stava percorrendo viale Magna Grecia.

Nella circostanza, l’uomo è stato invitato a fermarsi dagli occupanti di un’autovettura di colore grigio che lo stavano seguendo ed hanno lampeggiato affinchè arrestasse la marcia. Ottenuto che l’uomo si fermasse, i soggetti sono scesi dal veicolo, lo hanno percosso in gruppo violentemente, si sono impossessati delle chiavi della macchina per impedirgli di fuggire e sottrarsi all’aggressione ed hanno tentato con l’uso della forza di farlo salire a bordo del loro veicolo. L’uomo è riuscito però a fuggire, grazie ad un doppione delle chiavi che aveva in macchina, portandosi presso la propria abitazione. In sede di querela, la persona offesa ha effettuato il riconoscimento fotografico dei suoi aggressori. Gli aggressori avevano la disponibilità di un coltello, posizionato sul cruscotto della macchina. I tre soggetti sono stati tradotti presso la casa circondariale di Catanzaro Siano. Il procedimento attualmente pende nella fase delle indagini preliminari.