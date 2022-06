Catanzaro, teneva in casa 15 cani in cattive condizioni igieniche: deferita una donna

13 Giugno 2022 09:50

Catanzaro: i 15 cani erano tenuti in pessime condizioni igienico sanitarie, alcuni dei quali risultavano affetti da varie malattie

Nella giornata del 9 Giugno, i Carabinieri della Stazione di Squillace, deferivano in stato di libertà una donna a seguito di accertamenti disposti dall’Autorità Giudiziaria in merito alla detenzione di cani tenuti in condizioni precarie.

Il servizio veniva eseguito unitamente al personale dell’ASL servizi di igiene pubblica e personale della società “Pet service”.

Nello specifico all’interno dell’abitazione venivano individuati 15 cani di cui solo 2 muniti di microchip e tutti tenuti in pessime condizioni igienico sanitarie, alcuni dei quali risultavano affetti da varie malattie quali rogna sarcoptica, peticulosi, emaciamento e dermatiti derivanti da malattie parassitarie. Anche l’abitazione non risultava essere abitabile in quanto non erano presenti i criteri minimi di igiene.

I militari procedevano al sequestro amministrativo dei cani che venivano trasportati presso il canile di Torre Melissa.