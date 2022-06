Tesoro Calabria denuncia: “tirocinanti umiliati da Occhiuto e dalla politica usuraia”

14 Giugno 2022 17:46

Tesoro Calabria denuncia: “oggi tirocinanti umiliati da Occhiuto e dalla politica usuraia durante manifestazione in Cittadella per rivendicare promesse non mantenute. Non sono stati ricevuti e sono stati negati i servizi igienici”

“Oggi la protesta dei tirocinanti, nella piazza antistante la Cittadella Regionale, è scivolata nella più completa indifferenza di tutte le forze politiche e di quelle sindacali ad eccezione di USB”. E’ quanto afferma il Movimento civico Tesoro Calabria. “Il Presidente della Regione – prosegue la nota- ha ritenuto di non dover ricevere nemmeno una delegazione dei tirocinanti, gli è bastato affacciarsi un attimo dalla finestra per decidere che non voleva perdere tempo; semplicemente li ha ignorati. Tra quattro mesi, con molta probabilità, per i 4400 tirocinanti, naufragherà anche l’ultima speranza di regolarizzazione. Undici anni di precariato, di sfruttamento del lavoro senza nessuna soluzione positiva. Stamattina faceva molto caldo e Occhiuto, dai piani alti della stanza dei bottoni, sapeva benissimo che quelle persone non potevano resistere a lungo e senza neanche la possibilità di poter usufruire dei servizi igienici, così come stato riferito dalle forze dell’ordine ai manifestanti. Cannizzaro non ha avuto il coraggio di presentarsi davanti a quelle stesse persone a cui mesi fa prometteva soluzioni. È anche vero che non ci sono elezioni all’orizzonte”.

“D’altra parte la manifestazione di oggi ha mostrato il volto vero della Calabria: pronta a piangere su sè stessa, ad abbandonarsi ad atteggiamenti vittimistici e poi pronta a nascondersi quando si tratta di lottare per i propri diritti. Dov’erano tutti gli altri tirocinanti non presenti nella piazza? Perché non erano al fianco dei loro colleghi? Che tipo di trattative stanno conducendo con le parti politiche e sindacali? Perché tanto silenzio? Perché creano divisioni all’interno di un gruppo incapace di rassegnarsi all’indifferenza delle parti politiche? È triste, molto triste pensare che il male della Calabria è in seno stesso ai cittadini calabresi. Nessuno potrà salvare questa regione, semplicemente perché i suoi cittadini non sono pronti e disposti a salvarsi. A vincere sono sempre le logiche del silenzio e della muta rassegnazione. Questa è la Calabria che non ci piace, questa è la Calabria dei soliti nomi, questa è la Calabria destinata al fallimento. Noi di Tesoro Calabria, lontani anni luce da ogni competizione elettorale, continueremo disinteressatamente a stare dalla parte delle persone che oggi erano in piazza, perché quella è la Calabria che ci piace, quella è la Calabria capace di dare speranza, la Calabria capace di stare dalla Giusta Parte”, conclude la nota.