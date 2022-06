14 Giugno 2022 20:20

Catanzaro: limitazioni temporanee sulla statale 280, per attività ispettive disposte dalla commissione permanente gallerie dell’ANSFISA

Per consentire gli interventi ispettivi nella galleria ‘Sella di Marcellinara’, sono previste limitazioni temporanee, su un tratto della strada statale 280 ‘Dei Due Mari’, in provincia di Catanzaro. Nel dettaglio, domani nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 13:00, sarà in vigore la chiusura della galleria ‘Sella di Marcellinara’ e la carreggiata in direzione Catanzaro, dal km 19,850 al km 23,150 con deviazione del traffico veicolare sulla carreggiata opposta. L’attività è stata disposta dalla commissione permanente gallerie dell’ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali), nell’ambito di una programmazione ispettiva periodica.