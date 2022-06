Catanzaro: il generale C.A. Riccardo Galletta consegna la medaglia d’Oro Mauriziana

9 Giugno 2022 12:21

Il Presidente della Repubblica, On. Sergio Mattarella, ha concesso a militari dell’Arma dei Carabinieri la Medaglia d’Oro Mauriziana

Il Presidente della Repubblica, On. Sergio Mattarella, ha concesso a militari dell’Arma dei Carabinieri la Medaglia d’Oro Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e per eccezionali pregi conseguiti durante il periodo di comando e il perdurare degli anni di servizio, istituita da Re Carlo Alberto nel 1839. Solenne e sobria cerimonia a Catanzaro. Il Comandante Interregionale Carabinieri “Culquaber” di Messina, Generale C.A. Riccardo Galletta, accompagnato dal Comandante della Legione Carabinieri, Generale B. Pietro Salsano, ha consegnato la Medaglia d’Oro Mauriziana ai seguenti Ufficiali e Sottufficiali dell’Arma della Calabria, che si sono distinti per la lodevole e meritevole condotta durante il servizio d’istituto prestato a difesa della Legge e delle Istituzioni dello Stato per la gente e con la gente, in Italia e all’estero:

Lgt c.s. VACCARI Gaetano (Socio Ass. Nastro Verde Calabria), Lgt c.s. STRIGNILE Carmine (Socio Ass. Nastro Verde Calabria), Mar. PINIZZOTTO Mariano (Socio Ass. Nastro Verde Calabria), Brig. Ca. q.s. BELARDO Salvatore, Cap. BIFANO Salvatore, Lgt BRAGA Sergio, Lgt c.s. CALI’ Alfio Francesco, Cap. CASTELLI Corrado, Lgt c.s. CONTI Fernando, Lgt c.s. COSTANTINOPOLI Vitaliano, S. Ten. D’AMATO Raffaele, Ten. D’AURIA Martino, Lgt c.s. GIGLIO Rosario Pompilio Maria, Lgt c.s. GIULIANO Nicola, Lgt c.s. IRRERA Giuseppe, Lgt c.s. LA BOLLITA Antonio, S. Ten. MALACRINO’ Natale Innocenzo, T. Col. MAMBOR Gabriele, Lgt MERARDI Salvatore, Col. MOMMO Andrea, S. Ten. NANNI Francesco Lgt c.s. NUCIFORA Salvatore Carmelo, Cap. PIZZURRO Domenico, Mar. PURITANO Pietro, Lgt c.s. REGA Giovanni, Cap. RIGILLO Giuseppe, S. Ten. SANGERMANO Roberto, Lgt c.s. SCALESE Pietro, Lgt SIMIONE Salvatore, Lgt c.s. SIRIMARCO Francesco, Lgt TROPIANO Cono Antonio, Lgt c.s. VISPO Roberto.

Splendida opportunità di riconoscersi e ritrovarsi nei preziosi valori della spiritualità dell’Arma dei Carabinieri. La memoria e gli onori a coloro che alla Patria hanno sacrificato gli anni più belli e il sogno di una esistenza ancora tutta da vivere, senza nulla chiedere in cambio. Ricordo ancora la solitudine che accompagnava le notti dei più coraggiosi e l’emozione che strozzava la gola dei più forti. Le radici profonde hanno consentito un nuovo fiorire, alimentato e vivificato delle certezze profetiche gelosamente custodite dalla nostra Istituzione.

Presente il Mar. GERMANA’ Sebastiano, Segretario dell’Associazione “Nastro Verde” Calabria, al cui sodalizio hanno aderito tanti insigniti, in rappresentanza del Presidente Cap. SFRAMELI Cosimo. Complimenti e congratulazioni ai Militari decorati, che spirano un vento di freschezza tra gli schieramenti delle Forze Armate per aver ricevuto l’ambita, preziosa e meritata onorificenza.

Ufficiale Cav. Capitano CC Cosimo Sframeli

Presidente “Nastro Verde” Calabria