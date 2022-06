Catanzaro, ufficiale la separazione col DS Pelliccioni: va a Monopoli

9 Giugno 2022 11:53

Alfio Pelliccioni lascia il posto di DS al Catanzaro e torna a Monopoli: l’annuncio è ufficiale

Alfio Pelliccioni non è più il Direttore Sportivo del Catanzaro. Ad annunciarlo ufficialmente è lo stesso club calabrese tramite una breve nota sul sito. “La società US Catanzaro – si legge – comunica che Alfio Pelliccioni non ricoprirà più il ruolo di DS della società giallorossa. Al direttore viene rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto durante tutto l’arco della stagione e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”.

Il Catanzaro dunque volta pagina, sotto l’aspetto tecnico, dopo la beffa playoff contro il Padova. Per il DS, invece, “nuova-vecchia” avventura. Pelliccioni è infatti tornato a Monopoli, rimanendo così nel girone C. Anche in questo caso l’annuncio è arrivato dal sito ufficiale del club.