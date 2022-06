Catanzaro, da lunedì entrerà in vigore l’orario estivo degli autobus Amc

18 Giugno 2022 12:26

Catanzaro, nuovi orari per i bus Amc

L’Amc Spa, la società che gestisce il trasporto pubblico per la città di Catanzaro, informa i cittadini che “da lunedì 20 giugno entrerà in vigore il programma di esercizio estivo degli autobus. Gli orari sono facilmente consultabili sul sito amcspa.it. Si precisa che le linee U, dopo le 20, transiteranno sino alle residenze universitarie.Le linee extraurbane 266 e 267 rimarranno invariate, come anche gli orari della funicolare, dalle ore 7 alle ore 21, da lunedì a sabato. Il programma di esercizio estivo rimarrà in vigore sino all’11 settembre. Per qualsiasi info o richiesta si può ricevere risposte in tempo reale interagendo con la pagina social aziendale dell’AMC”.