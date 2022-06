Caso Viola Basket, Morra: “Reggio Calabria merita di sapere la verità”

15 Giugno 2022 11:46

Il senatore ha inteso manifestare attenzione e solidarietà ad Aurelio Coppolino, ex amministratore unico nel 2018 della ‘Viola Reggio Calabria’ poi denominata ‘Nuova Cestistica Barcellona’, per la sua battaglia di legalità

Potrebbero esserci sviluppi nel caso “Nuova Cestistica Barcellona s.s.d. a r.l., dal 6 luglio 2018”, già “Viola Reggio s.s.d. a r.l. fino al 6 luglio 2018”. Ad interessarsi in prima persona della vicenda è il senatore Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia. “Da tempo provo a sollecitare i miei colleghi in Parlamento – afferma in un post social – , con insoddisfacenti esiti, sull’opportunità di misure più stringenti sulla normativa contabile e fiscale inerente le società sportive, perché le stesse molto spesso sono utilizzate per fini illeciti come spesso negli ultimi anni si è capito, pur con tante difficoltà ad ottenere sentenze conseguenti”.

Oggi Nicola Morra, con il suo messaggio, ha inteso manifestare attenzione e solidarietà ad Aurelio Coppolino, ex amministratore unico nel 2018 della ‘Viola Reggio Calabria’ poi denominata ‘Nuova Cestistica Barcellona’, per la sua battaglia di legalità: “il 27 settembre prossimo ci sarà, ho appreso dallo stesso Coppolino, l’udienza preliminare che lo riguarda come parte offesa, contro chi – queste le ipotesi di reato – lo truffò mediante falso in bilancio, omettendo di annotare – secondo quanto denunciato da Coppolino – oltre due milioni di euro di debiti, la cui metà circa è rappresentata da canoni non pagati (anni 2012-2018) al Comune e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria (che mai sino ad allora avevano avanzato richiesta di riscossione)”. “Sono certo – conclude Morra – che la Procura approfondirà ogni singolo aspetto perché Reggio Calabria ed il mondo degli appassionati del basket meritano di conoscere la verità. Qualunque essa sia”.