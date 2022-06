Caso Elena Del Pozzo, in Italia un genitore uccide un figlio ogni 2 settimane: il 10% degli omicidi in Sicilia | DATI

15 Giugno 2022 18:09

Il caso della piccola Elena Del Pozzo, uccisa dalla madre a Catania, è solo l’ultimo di 268 figlicidi commessi negli ultimi 12 anni: una triste media di un figlio ucciso ogni due settimane dal proprio genitore. Il 10% degli omicidi avviene in Sicilia

Negli ultimi giorni l’Italia intera ha seguito con il fiato sospeso il caso della piccola Elena Del Pozzo, bambina scomparsa da Tremestieri Etneo (Catania) in circostanze misteriose. Inizialmente, si era parlato di un rapimento da parte di alcuni uomini incappucciati, dinamiche che, vista anche la vicinanza geografica, avevano fatto tornare subito alla mente il caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, ancora oggi, in circostanze misteriose. Successivamente, la triste verità: la madre, Martina Patti, appena 23enne, ha confessato l’omicidio della piccola uccisa a coltellate.

In Italia un genitore uccide un figlio ogni 2 settimane

Quello della piccola Elena è solo l’ultimo di 268 figlicidi commessi negli ultimi 12 anni, una triste media di un figlio ucciso da un genitore ogni 2 settimane. Nel 55,6% dei casi (149 in valori assoluti) si tratta di bambini con meno di 12 anni, in dettaglio 106 di età compresa tra 0 e 5 anni (il 39,7%) e 43 tra 6 e 11 anni (16,2%). È quanto riportano i dati sul fenomeno elaborati dall’Eures – Ricerche economiche e sociali. Inferiore il dato sulle vittime adolescenti (26, pari al 9,6%) e quello sui figli maggiorenni (93, pari al 34,4%). Delle 268 vittime di figlicidio tra il 2010 e oggi, 151 sono maschi (56,8%), 117 femmine (43,7%).

Quando i killer sono papà e mamma

Nella maggior parte dei casi, è il padre l’autore dell’omicidio (172 figli uccisi dal 2010, pari al 64,2%), a fronte del 35,8% dei figli uccisi dalle madri (96 in valori assoluti). Dati inversi nella fascia 0-5 anni, nella quale sono le madri a risultare le autrici prevalenti (in 61 casi, pari al 57,5% contro 45 commessi dai padri, pari al 42,5%). In particolare, le madri sono autrici della quasi totalità degli infanticidi/neonaticidi censiti (35 sui 39 complessivi). Il suicidio, che frequentemente segue l’omicidio, soprattutto negli omicidi in famiglia, raggiunge nei figlicidi l’incidenza più elevata, pari al 43,3%. Sono soprattutto i padri a far seguire all’omicidio dei figli il proprio suicidio (48,8% dei casi), inferiore la percentuale tra le madri (33,3%).

Disturbi psichici e “omicidi di possesso”

Per quanto riguarda il movente dietro tali atti estremi, oltre un terzo dei figlicidi (il 34,3%) è attribuibile ad un disturbo psichico (depressione o altro disturbo psicologico), che sale al 54,2% dei casi quando ad uccidere il proprio figlio è la madre. Al disturbo psichico si lega anche il neonaticidio, l’uccisione del figlio nei primi giorni/mesi di vita a seguito di un forte stato di depressione della madre (24%).

Gli “omicidi del possesso” (14,6% dei casi) figurano al secondo posto tra i moventi individuati e riguardano quasi esclusivamente autori uomini (nel 21,5% dei casi contro il 2,1% tra le donne). “All’interno di una relazione di coppia ‘malata’ – spiegano i ricercatori dell’Eures – i figli non sono considerati come soggetti a sé, ma come l’estensione del coniuge o dell’ex coniuge che si vuole punire/annientare, tanto che nella quasi totalità dei casi tali delitti rappresentano stragi familiari, che coinvolgono anche l’altro genitore e si concludono con il suicidio dello stesso autore“. Gli altri moventi (liti e dissapori, disagio della vittima, interesse o denaro) si registrano quasi esclusivamente quando l’autore è il padre e quando la vittima ha più di 18 anni.

L’arma del delitto

Nel 30,2% dei casi (pari a 81 vittime), l’arma del delitto è un’arma da fuoco, modalità quasi esclusivamente adottata dagli uomini (nel 42,4% dei casi) a fronte dell’8,3% tra le donne. Al secondo posto sono presenti le armi da taglio, utilizzate nel 24,6% dei casi (66 vittime) e il soffocamento (10,4% delle vittime, pari a 19) che rappresenta la “modalità” principalmente utilizzata dalle madri (in 19 casi di figlicidio, pari al 19,8% dei figli uccisi dalle madri).

La geografia dei figlicidi

Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei figlicidi censiti dal 2010 a oggi dall’Eures, la maggior parte dei casi avviene nel Nord Italia (121, pari al 45,1%), seguito dal Sud (92 figlicidi, pari al 34,3%) e dal Centro (55 casi, pari al 20,5%). Analizzando i dati regionali, 1 vittima su 5 (50, pari al 18,7% dei figlicidi complessivamente censiti) è stata uccisa in Lombardia; seguono la Sicilia (con 28 vittime, pari al 10,4%), poi la Campania (26 figlicidi, pari al 9,7%), il Lazio (24 vittime, pari al 9%), l’Emilia Romagna e il Piemonte (entrambe con 20 vittime, pari al 7,5%).