Prezzi benzina di nuovo vicini ai 2 euro, ma è “molto probabile un altro intervento sulle accise”

1 Giugno 2022 13:56

Dopo settimane stabili, e nonostante la riduzione imposta, i prezzi si stanno pericolosamente riavvicinando ai 2 euro. Per questo, è probabile un nuovo intervento sulle accise

In Italia, ma non solo, da mesi ormai si dibatte sul caro carburante. Allo scoppio della guerra in Ucraina, i prezzi su diesel e benzina avevano ampiamente superato i 2 euro, costringendo il Governo a un netto taglio delle accise, riportando i prezzi sotto 1,8 al litro, Dopo settimane stabili, però, e nonostante la riduzione imposta, i prezzi si stanno pericolosamente riavvicinando ai 2 euro. La verde, infatti, oggi ha segnato 1,9 al litro.

Un aumento preoccupante ma, rassicura la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra, “è molto probabile che il governo proceda con nuovi interventi sulle accise per contenere il caro-benzina e il costo dei carburanti – ha detto a Rai News 24 – L’aumento dei prezzi fa aumentare anche il gettito dell’Iva che non vogliamo mettere nelle casse dello Stato ma lo utilizziamo per abbassare le accise e tenere calmierato il prezzo”.