Raggiunto accordo UE sul caricabatterie universale dall’autunno 2024

7 Giugno 2022 15:45

L’USB-C diventerà la porta di ricarica comune per tutti i dispositivi mobili in Ue

Le istituzioni europee hanno raggiunto l’accordo politico per l’introduzione di un caricabatterie universale per tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere digitali. Lo annuncia la commissione per il Mercato interno del Parlamento europeo. La direttiva prevede di utilizzare un punto di ricarica comune USB-C per tutti i dispositivi mobili e di rendere i protocolli software di ricarica interoperabili tra marchi. Nell’ottica di ridurre i rifiuti elettronici, stop anche alla vendita di caricabatterie nuovi per ogni dispositivo: i consumatori avranno la possibilita’ di usare i loro vecchi cavi.

Entro l’autunno 2024, l’USB-C diventera’ la porta di ricarica comune per tutti i dispositivi mobili in Ue. La direttiva prevede che telefoni cellulari, tablet, e-reader, auricolari, fotocamere digitali, cuffie e auricolari, console per videogiochi portatili e altoparlanti portatili ricaricabili tramite cavo cablato dovranno essere dotati di una porta USB-C, indipendentemente dal produttore. Anche i laptop dovranno essere adeguati ai requisiti entro 40 mesi dall’entrata in vigore. Anche la velocita’ di ricarica dovra’ essere armonizzata, consentendo agli utenti di caricare i propri dispositivi alla stessa velocita’ con qualsiasi caricabatterie compatibile. La possibilita’ per i consumatori di scegliere se acquistare nuovi dispositivi con o senza un dispositivo di ricarica portera’ “a un maggiore riutilizzo dei caricabatterie e aiutera’ i consumatori a risparmiare fino a 250 milioni di euro all’anno sugli acquisti di caricabatterie non necessari”, sottolinea il Parlamento europeo, che stima che “i caricatori smaltiti e non utilizzati rappresentino circa 11mila tonnellate di rifiuti elettronici all’anno”.