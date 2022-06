Cardeto, presentato il libro di Fulvio D’Ascola “Motown Soul Power”

1 Giugno 2022 11:02

Presentato il libro “MOTOWN SOUL POWER” nella Casa della musica MIMUS ,Circolo Nuova Vita Cardeto

Le pareti di pietra antica, i tetti con le travi ed un pavimento di legno consumato, sono lo scenario che trasuda storia e tradizioni popolari nella casa della musica “MIMUS” acronimo di Memorie ed Identità MUSicali di Cardeto. Il circolo Nuova Vita è pieno di gente, con il numero di posti riservati, per la presentazione del libro di Fulvio D’Ascola “MOTOWN SOUL POWER” edito da Readaction editrice Roma, che narra la storia della casa discografica americana di musica Soul fondata da Berry Gordy a Detroit, inserita in un contesto sociale che si permea della storia di Luther King, Kennedy, Malcom X e della Guerra del Vietnam.

Un viaggio iniziato con il coinvolgimento delle persone del luogo e con il supporto di un video in cui scorrono le immagini di storici protagonisti del calibro di Stevie Wonder, Marvin Gaye, Smokey Robinson, Supremes, Diana Ross, Temptations, Four Tops, Miracles, Martha and The Vandellas, Tammi Terrell, Jackson Five, Michael Jackson e tanti altri musicisti che hanno segnato l’epoca degli anni sessanta e settanta della casa discografica americana. Tanta musica, tanti video inediti, incluso filmati esclusivi della BBC della Motortown Revue del 1965, con storie ed aneddoti di artisti, dischi e canzoni, raccontati con stile ed empatia da Fulvio D’Ascola.

Cardeto si conferma luogo in cui si mescola qualità della proposta culturale e curiosità della conoscenza, in un paese che si è aperto da anni nell’accoglienza verso gli immigrati e rifugiati politici ed attualmente ospita famiglie ucraine scappate dalla guerra. Il libro “Motown. Soul Power” è inserito in un piccolo scrigno di bellezza che si chiama “MIMUS”,uno spazio che diventerà presto luogo di condivisione, con le chitarre elettriche e gli strumenti musicali appesi alle pareti, che insieme a dischi in vinile sul pavimento e riviste musicali e poster, sono lo scenario di un luogo che narra la storia sociale e la forza dell’identità musicale.