Referendum, il leghista Calderoli a Palmi e Villa San Giovanni

1 Giugno 2022 09:49

Il leghista Calderoli a Palmi e Villa San Giovanni per il Sì ai Referendum sulla Giustizia

Forte impegno da parte della Lega per quanto riguarda la campagna elettorale in vista dei Referendum sulla Giustizia. Il vice presidente del Senato e leghista doc, Roberto Calderoli, sta girando l’Italia in lungo ed in largo per il “Si” ai quesiti referendari. In Calabria sono previsti tre appuntamenti: a Catanzaro e Palmi l’8 Giugno, a Villa San Giovanni il 9 Giugno. Da sottolineare che, nelle tre cittadine, è previsto il voto anche per le elezioni comunali con sfide al cardiopalma.