Carburanti, nuovi rialzi per benzina e gasolio

15 Giugno 2022 09:05

Nuovi forti rialzi sui prezzi dei carburanti alla pompa, dopo che ieri il Brent ha sfiorato i 125 dollari. La media nazionale dei prezzi della benzina in modalità self service è a un passo da 2,05 euro al litro, il gasolio ha superato quota 1,98.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per IP, mentre per Q8 registriamo +3 cent/litro sulla verde e +2 sul diesel, e per Tamoil rispettivamente +5 e +2.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 2,049 euro/litro (+9 millesimi, compagnie 2,056, pompe bianche 2,034), diesel a 1,981 euro/litro (+11, compagnie 1,986, pompe bianche 1,971). Benzina servito a 2,172 euro/litro (+12, compagnie 2,214, pompe bianche 2,088), diesel a 2,111 euro/litro (+14, compagnie 2,155, pompe bianche 2,026). Gpl servito a 0,829 euro/litro (invariato, compagnie 0,838, pompe bianche 0,819), metano servito a 1,822 euro/kg (+8, compagnie 1,870, pompe bianche 1,784), Gnl 1,956 euro/kg (-3, compagnie 1,971 euro/kg, pompe bianche 1,944 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,120 euro/litro (servito 2,352), gasolio self service 2,061 euro/litro (servito 2,298), Gpl 0,922 euro/litro, metano 2,160 euro/kg, Gnl 1,959 euro/kg.