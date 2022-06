Carburanti, listini stabili sulla rete

21 Giugno 2022 10:10

Non si registrano grandi movimenti sulla rete carburanti, stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana. Da segnalare un recupero delle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo, miticato dal rimbalzo del cambio euro/dollaro.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:

benzina self service a 2,071 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 2,076, pompe bianche 2,058), diesel a 2,029 euro/litro (invariato, compagnie 2,030, pompe bianche 2,024). Benzina servito a 2,197 euro/litro (invariato, compagnie 2,240, pompe bianche 2,113), diesel a 2,159 euro/litro (+1, compagnie 2,200, pompe bianche 2,079). Gpl servito a 0,827 euro/litro (invariato, compagnie 0,836, pompe bianche 0,816), metano servito a 1,829 euro/kg (+3, compagnie 1,862, pompe bianche 1,803), Gnl 1,953 euro/kg (+3, compagnie 1,956 euro/kg, pompe bianche 1,950 euro/kg). Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 975 euro per mille litri (+24, valori arrotondati), diesel a 1132 euro per mille litri (+8 valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1452,93 euro per mille litri, diesel a 1499,48 euro per mille litri.