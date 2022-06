Carburanti, calma piatta sui prezzi di benzina e diesel

28 Giugno 2022 09:02

Calma piatta oggi sui prezzi dei carburanti alla pompa

Calma piatta oggi sui prezzi dei carburanti alla pompa. Tonfo per quotazione internazionale del gasolio, lieve rialzo per la benzina. Brent in ripresa a 112 dollari.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 2,070 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 2,077, pompe bianche 2,053), diesel a 2,037 euro/litro (-1, compagnie 2,040, pompe bianche 2,030). Benzina servito a 2,202 euro/litro (invariato, compagnie 2,248, pompe bianche 2,111), diesel a 2,173 euro/litro (invariato, compagnie 2,216, pompe bianche 2,088). Gpl servito a 0,826 euro/litro (invariato, compagnie 0,835, pompe bianche 0,816), metano servito a 1,869 euro/kg (-1, compagnie 1,897, pompe bianche 1,847), Gnl 1,939 euro/kg (+1, compagnie 1,930 euro/kg, pompe bianche 1,945 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,149 euro/litro (servito 2,384), gasolio self service 2,124 euro/litro (servito 2,368), Gpl 0,923 euro/litro, metano 2,088 euro/kg, Gnl 1,957 euro/kg.