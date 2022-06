Carburanti, ancora un aumento sul diesel

20 Giugno 2022 10:00

I listini si mantengono sui 2 euro al litro, ma nei prossimi giorni si dovrebbero registrare gli effetti dei tre ribassi consecutivi della verde in Mediterraneo e dei due del diesel

Ultimi strascichi di aumenti nel weekend sulla rete carburanti con Q8 che ha rincarato il diesel di 2 centesimi, stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana. I listini si mantengono sui 2 euro al litro, ma nei prossimi giorni si dovrebbero registrare gli effetti dei tre ribassi consecutivi della verde in Mediterraneo e dei due del diesel.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 2,073 euro/litro (+7 millesimi, compagnie 2,079, pompe bianche 2,112), diesel a 2,029 euro/litro (+25, compagnie 2,031, pompe bianche 2,023). Benzina servito a 2,197 euro/litro (+13, compagnie 2,240, pompe bianche 2,112), diesel a 2,158 euro/litro (+26, compagnie 2,200, pompe bianche 2,077). Gpl servito a 0,827 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 0,836, pompe bianche 0,817), metano servito a 1,826 euro/kg (+10, compagnie 1,859, pompe bianche 1,801), Gnl 1,950 euro/kg (-4, compagnie 1,956 euro/kg, pompe bianche 1,945 euro/kg).

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì: benzina a 950 euro per mille litri (-38, valori arrotondati), diesel a 1124 euro per mille litri (-24 valori arrotondati).

Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1428,63 euro per mille litri, diesel a 1491,14 euro per mille litri.