Carburanti, anche il gasolio sopra quota 2 euro

17 Giugno 2022 09:06

Non si fermano i rialzi dei prezzi dei carburanti alla pompa, nonostante il calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Questa mattina anche la media nazionale dei prezzi del gasolio in modalità self service supera quota 2 euro/litro.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di due cent quelli del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 2,066 euro/litro (+8 millesimi, compagnie 2,074, pompe bianche 2,047), diesel a 2,004 euro/litro (+13, compagnie 2,010, pompe bianche 1,989). Benzina servito a 2,188 euro/litro (+8, compagnie 2,232, pompe bianche 2,101), diesel a 2,132 euro/litro (+11, compagnie 2,177, pompe bianche 2,044). Gpl servito a 0,829 euro/litro (invariato, compagnie 0,838, pompe bianche 0,819), metano servito a 1,816 euro/kg (-2, compagnie 1,856, pompe bianche 1,785), Gnl 1,954 euro/kg (-5, compagnie 1,959 euro/kg, pompe bianche 1,950 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,136 euro/litro (servito 2,368), gasolio self service 2,081 euro/litro (servito 2,319), Gpl 0,923 euro/litro, metano 2,086 euro/kg, Gnl 1,959 euro/kg.