Carabinieri feriti: pronta guarigione da parte del Senatore De Angelis e dell’Associazione “ConDivisa”

25 Giugno 2022 16:35

Carabinieri feriti: la nota del senatore Fausto De Angelis e dell’avvocato Lia Staropoli, Presidente dell’Associazione “ConDivisa”

“Dopo aver appreso del ferimento ai danni di due Carabinieri, intendiamo rivolgere la nostra incondizionata vicinanza a tutta l’Arma dei Carabinieri“. Scrivono in una nota congiunta il senatore Fausto De Angelis e l’avvocato Lia Staropoli, Presidente dell’Associazione “ConDivisa” , che da qualche mese sono impegnati a visitare le caserme di tutta la Calabria per verificare le condizioni di lavoro delle Donne e degli Uomini che si occupano della Sicurezza.

“Il nostro augurio per una pronta guarigione al Lgt. C.S. Giuseppe Mastropietro, Comandante Staz. CC Giffone ed al Mar.O. Luigi Rossi, Comandante Staz. CC Varapodio, appena possibile andremo a visitare personalmente questi due Servitori dello Stato rimasti feriti. In queste ultime settimane abbiamo incontrato moltissimi Carabinieri, Poliziotti e Poliziotti Penitenziari abbiamo parlato con tutti loro per capire in che modo possiamo migliorare le loro condizioni di lavoro , per contrastare l’emergenza suicidi in divisa e per portare loro la gratitudine e l’ammirazione dei cittadini”.