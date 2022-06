Caos in Parlamento, deputati in aula con cartelli: “NO invio di armi in Ucraina”

22 Giugno 2022 11:57

“Un’Alternativa che noi chiamiamo PACE”, urlano i parlamentari

Momenti di caos questa mattina in Parlamento durante le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni relative alle comunicazioni del presidente del Consiglio. I deputati di Alternativa hanno interrotto la seduta ed hanno occupato l’aula con dei cartelli. “NO all’invio di armi in Ucraina”, hanno gridato a gran voce di fronte al Premier Mario Draghi e ai ministri presenti. “Abbiamo ribadito l’opinione della maggioranza degli italiani che questa guerra non la vogliono e non si sentono rappresentati dalle politiche guerrafondaie del governo Draghi”, spiegano i parlamentari presenti che hanno organizzato questa forma di protesta contro le scelte dell’esecutivo.

“Noi siamo quelli che troverete sempre dalla stessa parte: in opposizione al governo e al fianco di tutte quelle persone che costruiscono, invece di distruggere. Stiamo con i cittadini che credono nella diplomazia e in un’Alternativa. Un’Alternativa che noi chiamiamo PACE”, affermano i parlamentari. Il presidente Roberto Fico ha chiesto l’intervento dei commessi e richiamato all’ordine il gruppo, tra cui il deputato Sara Cunial.