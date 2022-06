Cannabis: Perantoni, ‘depenalizzazione uso domestico toglie terreno a spaccio’

23 Giugno 2022 19:45

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “Togliere terreno allo spaccio: questa sarà una conseguenza importante della depenalizzazione della coltivazione domestica di quattro piantine di cannabis prevista dalla proposta di legge approvata in commissione”. E’ quanto sostiene Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato M5S, in un videomessaggio per Un giorno Legale, l’evento nazionale organizzato oggi a Roma sui temi dell’antiproibizionismo dal circuito Meglio Legale.

‘La depenalizzazione è il futuro della cannabis: per andare incontro a chi ne fa un uso terapeutico e per evitare che oltre 6 miliardi di euro per i commerci al nero di cannabis vadano ogni anno ad ingrassare le mafie. Spero che l’Aula della Camera approvi al più presto la legge e grazie a tutti i gruppi che hanno collaborato per questo obiettivo”, ha aggiunto Perantoni.