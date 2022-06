Campo Calabro, lavoratore aggredito durante il comizio di Repaci. Scopelliti ricevuto in Prefettura: “evento spiacevole” | INTERVISTA

9 Giugno 2022 13:50

Campo Calabro, Scopelliti ricevuto in Prefettura dopo l’aggressione di un lavoratore durante il comizio del candidato avversario, Repaci

“Stasera abbiamo un comizio. Anziché fare il comizio, con il Sindaco uscente potremmo confrontarci democraticamente in piazza. Deve vincere la politica, la democrazia, il confronto”. Così, ai nostri microfoni, il candidato Sindaco di Campo Calabro Nino Scopelliti, questa mattina ricevuto in Prefettura per delle rassicurazioni in seguito a quando accaduto due giorni fa, 7 giugno. Durante il comizio dell’altro candidato, Repaci, l’autista di un furgoncino, che affiggeva i manifesti di un Consigliere dell’altro candidato, Scopelliti appunto, è stato infatti aggredito.

“E’ accaduto un evento spiacevole”, rivela Scopelliti a StrettoWeb. “E’ stato aggredito un giovane lavoratore che faceva della pubblicità sulla strada pubblica. Malmenato, schiaffeggiato e, al suo rifiuto di spostarsi, intimidito da altri soggetti. Bastava chiedere scusa sull’argomento, spiegare che non era il caso di passare su quelle strade, invece si è amplificato il problema parlando di provocazione”, i riferimenti del candidato Sindaco a chi, dell’altra fazione, ha visto infatti il gesto come una provocazione, proprio nella stessa sera in cui c’era il comizio.

Dopo la richiesta di un confronto in Prefettura, così, Nino Scopelliti è stato ricevuto, insieme a una delegazione della sua lista: “abbiamo rappresentato la situazione in Prefettura, perché riteniamo che l’agibilità elettorale sia molto importante. Siamo stati ricevuti dal vice prefetto vicario, la dott.ssa Caracciolo, che ha compreso il disagio, la tensione e ci ha tranquillizzato spiegando che le forze dell’ordine vigileranno”. A corredo dell’articolo le immagini fuori dalla Prefettura e, di seguito, la video intervista completa al candidato Sindaco.