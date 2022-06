Elezioni Comunali Messina: oggi si chiude la campagna elettorale, il finale dei 5 candidati a sindaco

10 Giugno 2022 11:10

Elezioni Comunali Messina: Basile, Croce, De Domenico, Sturniolo e Totaro ai comizi finali tra musica e appelli al voto

Ultimi botti di campagna elettorale prima del silenzio imposto per legge. Poi, il 12 giugno, toccherà agli elettori scegliere il prossimo sindaco di Messina ed eleggere i consiglieri comunali e delle circoscrizioni. Gli appuntamenti: Basile a Piazza del Popolo, Croce a Piazza Duomo con Anna Tatangelo, De Domenico con Tony Canto al Centro Multiculturale Officina, Sturniolo a Piazza Cairoli, Totaro sempre a Piazza Cairoli.

Sarà quindi un pomeriggio intenso per la città di Messina e per i suoi cittadini, i quali avranno la responsabilità di scegliere la nuova classe dirigente per il futuro che deciderà su Ponte, fondi Pnrr e l’annoso problema del riequilibrio di bilancio.