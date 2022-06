Serie C, ufficiali date e soste del campionato 2022-2023: Messina, Catanzaro e Crotone alla finestra

30 Giugno 2022 13:20

Ufficializzate le date di inizio e fine stagione, così come le soste nel corso del torneo, dei campionati italiani. Qualche modifica al calendario, soprattutto in Serie A, c’è, per via della lunga pausa legata al Mondiale in Qatar, che tuttavia non colpirà Serie A e Serie B. Il campionato cadetto, comunque, partirà a meta agosto come la A, mentre in C si comincerà l’ultimo weekend di agosto. Alla finestra, tra Calabria e Sicilia, Catanzaro, Crotone e Acr Messina, mentre salutano Catania (ripartirà dalla D con la nuova proprietà Pelligra) e Palermo (promosso in B). Obiettivo immediata risalita per i pitagorici, che hanno messo a segno proprio ieri il colpaccio Chiricò, ma non è da meno il Catanzaro, intenzionato anche quest’anno a provare il salto. L’Acr Messina si è invece iscritto in extremis ma la proprietà vorrebbe mettere in atto un nuovo progetto che coinvolga anche la città, come dimostra il lancio della raccolta fondi “Tanto, Quanto”.

Di seguito le date e le soste del prossimo campionato di Serie C.