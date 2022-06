Il calendario di Serie A 2022-2023: le date da tenere d’occhio e tutti i big match

24 Giugno 2022 13:02

Pubblicato il nuovo calendario della Serie A 2022-2023: si comincia il 13 agosto, giornata conclusiva il 3 e 4 giugno. Vediamo tutte le date da tenere d’occhio e i big match in programma

Il primo passo verso la nuova Serie A 2022-2023 inizia oggi. Puntuale, alle ore 12:00, è stato svelato il calendario della nuova stagione, nuovamente asimmetrico (le giornate d’andata non coincidono con quelle di ritorno), come già accaduto nella passata stagione. Tutti a caccia del Milan campione d’Italia, ma attualmente a rilento sul mercato. L’Inter abbraccia Lukaku e sogna Dybala per un tridente da paura con Lautaro Martinez che la renderebbe favorita numero 1 per il successo. La Juventus, dopo due stagioni passate a guardare le altre, avrà tutta l’intenzione di tornare sul trono della Serie A, magari con un Pogba in più nel motore.

Dietro tutte le altre: il Napoli cerca conferme; la Lazio vuole riscattarsi; la Roma riparte dal titolo in Conference League; l’Atalanta della nuova proprietà USA; e la Fiorentina che studia da grande. Sarà una stagione tutta da vivere e da gennaio, questa volta più che mai, inizierà letteralmente un nuovo campionato dopo 52 giorni di sosta dal Mondiale.

Le date da tenere d’occhio

La prima giornata di Serie A si giocherà nel weekend del 13-14 agosto 2022, in anticipo rispetto al passato. Tre turni di campionato si giocheranno ad agosto. Il campionato si chiuderà nel weekend del 3-4 giugno. Quattro le giornate infrasettimanali in calendario: il 31 agosto 2022, il 9 novembre 2022, il 4 gennaio 2023 e il 3 maggio 2023. La Serie A 2022-2023 si fermerà per gli impegni delle nazionali dal 19 al 27 settembre 2022 e dal 20 al 28 marzo 2023. La pausa per il Mondiale del Qatar sarà invece dal 13 novembre 2022 (ultima giornata prima dello stop) fino al 3 gennaio 2023 (data della ripresa).

Tutti i big match

Dando una rapida occhiata al calendario vengono fuori alcune date da cerchiare nettamente in rosso. I primi big match arrivano alla 3ª Giornata con Juventus-Roma (ritorno 5 marzo) e Lazio-Inter (ritorno 30 aprile). Alla 5ª Giornata (4 settembre) subito Derby di Milano con Milan-Inter (ritorno 5 febbraio). Due settimane dopo, il 18 settembre, il Milan ospiterà il Napoli (ritorno 2 aprile). Milan-Juventus si giocherà il 19ª ottobre alla 9ª Giornata, mentre il ritorno sarà il 28 maggio alla 37ª Giornata, gara probabilmente decisiva per la lotta scudetto.

La 13ª Giornata (6 novembre) vedrà scontrarsi Juventus-Inter, Roma-Lazio e Atalanta-Napoli. Una particolarità lega le prime due sfide: Inter-Juventus e Lazio-Roma, ovvero le due gare di ritorno, si giocheranno ancora nello stesso turno, alla 27ª giornata (19 marzo 2023).

Il calendario di Serie A 2022-2023

1ª giornata – 14 agosto

Fiorentina-Cremonese

Verona-Napoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli

2ª giornata – 21 agosto

Atalanta-Milan

Bologna-Verona

Empoli-Fiorentina

Inter-Spezia

Napoli-Monza

Roma-Cremonese

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Lecce

Torino-Lazio

Udinese-Salernitana

3ª giornata – 28 agosto

Cremonese-Torino

Fiorentina-Napoli

Verona-Atalanta

Juventus-Roma

Lecce-Empoli

Lazio-Inter

Milan-Bologna

Monza-Udinese

Salernitana-Sampdoria

Spezia-Sassuolo

4ª giornata – 31 agosto

Atalanta-Torino

Bologna-Salernitana

Empoli-Verona

Inter-Cremonese

Juventus-Spezia

Napoli-Lecce

Udinese-Fiorentina

Roma-Monza

Sampdoria-Lazio

Sassuolo-Milan

5ª giornata – 4 settembre

Cremonese-Sassuolo

Fiorentina-Juventus

Verona-Sampdoria

Lazio-Napoli

Monza-Atalanta

Spezia-Bologna

Salernitana-Empoli

Milan-Inter

Torino-Lecce

Udinese-Roma

6ª giornata – 11 settembre

Atalanta-Cremonese

Bologna-Fiorentina

Empoli-Roma

Inter-Torino

Juventus-Salernitana

Lecce-Monza

Napoli-Spezia

Sassuolo-Udinese

Lazio-Verona

Sampdoria-Milan

7ª giornata – 18 settembre

Bologna-Empoli

Cremonese-Lazio

Firoentina-Verona

Milan-Napoli

Roma-Atalanta

Udinese-Inter

Monza-Juventus

Salernitana-Lecce

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

8ª giornata – 2 ottobre

Atalanta-Fiorentina

Empoli-Milan

Verona-Udinese

Inter-Roma

Lazio-Spezia

Napoli-Torino

Juventus-Bologna

Lecce-Cremonese

Sampdoria-Monza

Sassuolo-Salernitana

9ª giornata – 9 ottobre

Bologna-Sampdoria

Cremonese-Napoli

Fiorentina-Lazio

Monza-Spezia

Udinese-Atalanta

Torino-Empoli

Salernitana-Verona

Sassuolo-Inter

Milan-Juventus

Roma-Lecce

10ª giornata -16 ottobre

Atalanta-Sassuolo

Empoli-Monza

Verona-Milan

Inter-Salernitana

Lazio-Udinese

Napoli-Bologna

Spezia-Cremonese

Lecce-Fiorentina

Torino-Juventus

Sampdoria-Roma

11ª giornata – 23 ottobre

Atalanta-Lazio

Bologna-Lecce

Cremonese-Sampdoria

Fiorentina-Inter

Milan-Monza

Salernitana-Spezia

Juventus-Empoli

Sassuolo-Verona

Roma-Napoli

Udinese-Torino

12ª giornata – 30 ottobre

Cremonese-Udinese

Verona-Roma

Inter-Sampdoria

Lazio-Salernitana

Napoli-Sassuolo

Empoli-Atalanta

Monza-Bologna

Spezia-Fiorentina

Lecce-Juventus

Torino-Milan

13ª giornata – 6 novembre

Atalanta-Napoli

Bologna-Torino

Empoli-Sassuolo

Milan-Spezia

Salernitana-Cremonese

Sampdoria-Fiorentina

Monza-Verona

Juventus-Inter

Roma-Lazio

Udinese-Lecce

14ª giornata – 9 novembre

Cremonese-Milan

Fiorentina-Salernitana

Verona-Juventus

Lazio-Monza

Spezia-Udinese

Lecce-Atalanta

Inter-Bologna

Napoli-Empoli

Sassuolo-Roma

Torino-Sampdoria

15ª giornata – 13 novembre

Atalanta-Inter

Bologna-Sassuolo

Verona-Spezia

Juventus-Lazio

Monza-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Torino

Empoli-Cremonese

Milan-Fiorentina

Sampdoria-Lecce

16ª giornata – 4 gennaio

Cremonese-Juventus

Fiorentina-Monza

Inter-Napoli

Spezia-Atalanta

Roma-Bologna

Udinese-Empoli

Torino-Verona

Lecce-Lazio

Salernitana-Milan

Sassuolo-Sampdoria

17ª giornata – 8 gennaio

Fiorentina-Sassuolo

Juventus-Udinese

Milan-Roma

Salernitana-Torino

Bologna-Atalanta

Verona-Cremonese

Lazio-Empoli

Monza-Inter

Spezia-Lecce

Sampdoria-Napoli

18ª giornata – 15 gennaio

Atalanta-Salernitana

Cremonese-Monza

Empoli-Sampdoria

Lecce-Milan

Udinese-Bologna

Roma-Fiorentina

Inter-Verona

Napoli-Juventus

Sassuolo-Lazio

Torino-Spezia

19ª giornata – 22 gennaio

Bologna-Cremonese

Fiorentina-Torino

Verona-Lecce

Lazio-Milan

Monza-Sassuolo

Sampdoria-Udinese

Juventus-Atalanta

Inter-Empoli

Salernitana-Napoli

Spezia-Roma

Ritorno

20ª giornata – 29 gennaio

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Spezia

Cremonese-Inter

Empoli-Torino

Juventus-Monza

Lecce-Salernitana

Milan-Sassuolo

Napoli-Roma

Lazio-Fiorentina

Udinese-Verona

21ª giornata – 5 febbraio

Cremonese-Lecce

Verona-Lazio

Inter-Milan

Monza-Sampdoria

Torino-Udinese

Sassuolo-Atalanta

Fiorentina-Bologna

Roma-Empoli

Salernitana-Juventus

Spezia-Napoli

22ª giornata – 12 febbraio

Bologna-Monza

Empoli-Spezia

Verona-Salernitana

Lecce-Roma

Milan-Torino

Lazio-Atalanta

Napoli-Cremonese

Juventus-Fiorentina

Sampdoria-Inter

Udinese-Sassuolo

23ª giornata – 19 febbraio

Atalanta-Lecce

Inter-Udinese

Sampdoria-Bologna

Torino-Cremonese

Fiorentina-Empoli

Roma-Verona

Spezia-Juventus

Salernitana-Lazio

Monza-Milan

Sassuolo-Napoli

24ª giornata – 26 febbraio

Bologna-Inter

Cremonese-Roma

Empoli-Napoli

Juventus-Torino

Lazio-Sampdoria

Lecce-Sassuolo

Milan-Atalanta

Verona-Fiorentina

Salernitana-Monza

Udinese-Spezia

25ª giornata – 5 marzo

Atalanta-Udinese

Fiorentina-Milan

Inter-Lecce

Torino-Bologna

Sassuolo-Cremonese

Monza-Empoli

Spezia-Verona

Roma-Juventus

Napoli-Lazio

Sampdoria-Salernitana

26ª giornata – 12 marzo

Bologna-Lazio

Cremonese-Fiorentina

Empoli-Udinese

Verona-Monza

Juventus-Sampdoria

Lecce-Torino

Milan-Salernitana

Roma-Sassuolo

Napoli-Atalanta

Spezia-Inter

27ª giornata- 19 marzo

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Lecce

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Sassuolo-Spezia

Salernitana-Bologna

Monza-Cremonese

Sampdoria-Verona

Udinese-Milan

Torino-Napoli

28ª giornata – 2 aprile

Bologna-Udinese

Empoli-Lecce

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Torino

Cremonese-Atalanta

Inter-Fiorentina

Juventus-Verona

Monza-Lazio

Napoli-Milan

Spezia-Salernitana

29ª giornata – 8 aprile

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Spezia

Verona-Sassuolo

Lecce-Napoli

Sampdoria-Cremonese

Milan-Empoli

Salernitana-Inter

Lazio-Juventus

Udinese-Monza

Torino-Roma

30ª giornata – 16 aprile

Bologna-Milan

Cremonese-Empoli

Inter-Monza

Lecce-Sampdoria

Roma-Udinese

Fiorentina-Atalanta

Napoli-Verona

Sassuolo-Juventus

Spezia-Lazio

Torino-Salernitana

31ª giornata – 23 aprile

Atalanta-Roma

Empoli-Inter

Juventus-Napoli

Lazio-Torino

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Spezia

Verona-Bologna

Udinese-Cremonese

Monza-Fiorentina

Milan-Lecce

32ª giornata – 30 aprile

Bologna-Juventus

Cremonese-Verona

Fiorentina-Sampdoria

Inter-Lazio

Lecce-Udinese

Napoli-Salernitana

Torino-Atalanta

Sassuolo-Empoli

Roma-Milan

Spezia-Monza

33ª giornata – 3 maggio

Atalanta-Spezia

Verona-Inter

Juventus-Lecce

Lazio-Sassuolo

Monza-Roma

Sampdoria-Torino

Empoli-Bologna

Milan-Cremonese

Salernitana-Fiorentina

Udinese-Napoli

34ª giornata – 7 maggio

Atalanta-Juventus

Cremonese-Spezia

Empoli-Salernitana

Sassuolo-Bologna

Napoli-Fiorentina

Lecce-Verona

Roma-Inter

Milan-Lazio

Torino-Monza

Udinese-Sampdoria

35ª giornata – 14 maggio

Bologna-Roma

Fiorentina-Udinese

Verona-Torino

Inter-Sassuolo

Lazio-Lecce

Monza-Napoli

Salernitana-Atalanta

Juventus-Cremonese

Sampdoria-Empoli

Spezia-Milan

36ª giornata – 21 maggio

Atalanta-Verona

Empoli-Juventus

Lecce-Spezia

Milan-Sampdoria

Roma-Salernitana

Cremonese-Bologna

Torino-Fiorentina

Napoli-Inter

Udinese-Lazio

Sassuolo-Monza

37ª giornata – 28 maggio

Bologna-Napoli

Fiorentina-Roma

Juventus-Milan

Salernitana-Udinese

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Torino

Inter-Atalanta

Lazio-Cremonese

Verona-Empoli

Monza-Lecce

38ª giornata – 4 giugno

Atalanta-Monza

Cremonese-Salernitana

Empoli-Lazio

Napoli-Sampdoria

Roma-Spezia

Lecce-Bologna

Sassuolo-Fiorentina

Milan-Hellas Verona

Torino-Inter

Udinese-Juventus