Quando iniziano i saldi estivi 2022, il calendario: Sicilia prima Regione

27 Giugno 2022 16:09

Il via nella maggior parte dei territori italiani sarà dato il 2 luglio, anche la Calabria si è allineata a questa scelta

L’effetto della crisi economica inizia a pesare sulle tasche di molte famiglie italiane, ma con l’arrivo dei saldi estivi in molti proveranno a sfruttare per rinnovare il proprio guardaroba. E non solo. Nella maggior parte delle Regioni, le promozioni entreranno in vigore dal 2 luglio, sarà un’occasione vantaggiosa per acquistare a buon prezzo qualcosa che si desidera da tanto. Ovviamente, gli sconti non riguarderanno soltanto il settore dell’abbigliamento, ma anche quello dell’arredamento e dell’elettronica.

Da menzionare il caso della Sicilia: sarà la prima Regione italiana ad esordire con i saldi in questa estate 2022. Si partirà dal 1° luglio. In linea con le altre, invece, la Calabria. Di seguito il calendario completo da nord a sud: