Caldo anomalo nello Stretto di Messina: ieri serata magica a Reggio Calabria | FOTO

3 Giugno 2022 10:48

Nella serata di ieri, nelle acque dello Stretto di Messina, è stato possibile ammirare un panorama spettacolare

E’ stato un 2 giugno soleggiato e di caldo in riva allo Stretto di Messina, condizioni meteorologiche perfette che hanno spinto molte persone a trascorrere una giornata di mare. In tanti hanno sfruttato lo splendido clima per fare anche il primo bagno, approfittando di temperature insolite per il periodo di inizio giugno.

Spettacolari le foto serali in cui, grazie all’assenza di vento e quindi al mare piatto, le illuminazioni della Sicilia si sono riflesse sul mare, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.