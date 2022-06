Caldo, è una domenica africana: Reggio Calabria vola a +35°C, clamorosi +38°C a Rende | LIVE

5 Giugno 2022 12:51

Meteo, il Sud Italia vive una domenica di fuoco: temperature africane in Calabria e Sicilia, nel pomeriggio attesi picchi di oltre +40°C

E’ una domenica di fuoco in Calabria e Sicilia: l’anticiclone africano determina temperature roventi in queste ore, tra cui spiccano i valori della Valle del Crati dove Rende ha raggiunto i +38°C che nel pomeriggio potrebbero ulteriormente lievitare oltre il muro dei quaranta gradi. Fa molto caldo anche in riva al mare, come evidenziano i dati di Reggio Calabria e Catania che sono già a +35°C. Questo caldo durerà ancora 36 ore, per tutto domani, Lunedì 6 Giugno, che in Sicilia sarà persino ancora più caldo di oggi.

Ma da Martedì 7 Giugno cambia tutto: le temperature inizieranno a diminuire dapprima di qualche grado e con sole ancora convinto, ma da Giovedì 8 assisteremo ad un vero e proprio crollo termico accompagnato da un’ondata di maltempo sulla cui entità potremo specificarne i dettagli nei prossimi aggiornamenti meteorologici.