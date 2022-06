Calciomercato Juventus, si sbloccano Pogba e Di Maria: il vice Vlahovic, il sogno Zaniolo e una cessione pesante

27 Giugno 2022 11:53

Si sblocca il calciomercato della Juventus: Pogba pronto al ritorno, si sblocca Di Maria. I bianconeri devo sistemare lo slot del vice Vlahovic e potrebbero sacrificare un big. Occhio alla situazione Zaniolo

Dopo due anni conclusi con un misero quarto posto in classifica, mentre le rivali storiche si giocavano le posizioni di testa, la Juventus ha tutta l’intenzione di tornare a fare la voce grossa. Per farlo serve un forte intervento sul mercato per sistemare alcune lacune nella rosa da consegnare ad Allegri. E tocca farlo in fretta: il campionato inizia a metà agosto! La dirigenza bianconera, maestra nei colpi a parametro zero, è pronta a mettere nero su bianco la firma di due pezzi da novanta del calibro di Paul Pogba e Angel Di Maria. Il ritorno del francese, pronto a riallacciare un legame mai dimenticato con Torino, è davvero una formalità. Ma non per questo è da sottovalutare.

L’ex Manchester United è pronto a rivestire il ruolo di leader tecnico e carismatico della mediana bianconera, portando con sè gol, assist e qualità, un trittico di caratteristiche spesso mancato nelle ultime due stagioni. Ben più complicato l’affaire Di Maria. “El Fideo” ha lasciato Parigi alla ricerca di una nuova avventura che lo traghetti fino al Mondiale, la sua richiesta, in questo senso, è stata perentoria: un anno di contratto, poi probabilmente ci sarà l’Argentina nel suo futuro. Dopo un tira e molla durato diversi giorni, fatti di attese e mancate risposte, nella giornata di ieri ci sarebbe stata un’accelerata: si tratta sulla base di circa 7 milioni d’ingaggio, da sistemare con eventuali bonus.

Se la trattativa per l’ex PSG dovesse saltare, la Juventus punterebbe Berardi o eventualmente Kostic (con possibile cambio di fascia di Chiesa). L’attacco andrebbe puntellato anche in zona centrale. L’apparente mancato riscatto di Morata e l’addio di Dybala aprono una voragine dietro Dusan Vlahovic. L’alternativa low cost potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A: Marko Arnautovic, bomber del Bologna e della nazionale austriaca, potrebbe giocarsi l’ultima chance della carriera in una big, puntando magari a riempire un palmares che non rispecchia le qualità viste in campo.

Recentemente è stato accostato alla “Vecchia Signora” anche il nome di Timo Werner, attaccante tedesco in forza al Chelsea. L’ex Lipsia arriverebbe come contropartita nella possibile cessione di De Ligt, irrequieto difensore olandese che attende di capire se la Juventus rappresenta ancora la dimensione ideale in cui vuole giocare. Tradotto: un’altra stagione lontana dalla lotta scudetto è impensabile per l’ex Ajax finito nel mirino di Chelsea e Manchester United. La Juventus aspetta un’offerta da almeno 100 milioni e, se dovessero esserci contropartite, dovrebbero essere di suo gradimento. Werner non sembra rientrare in questa categoria. A riempire lo slot che l’olandese lascerebbe vuoto ci sarebbero Bremer del Torino o Milenkovic della Fiorentina.

Obiettivi più o meno concreti, necessità ed eventuali cessioni. E anche un sogno. Nicolò Zaniolo potrebbe aver concluso la sua esperienza alla Roma dopo aver vinto la Conference League. L’esterno ex Inter vorrebbe effettuare un salto di qualità in termini di obiettivi personali e di squadra. La Roma chiede 60 milioni, ma è interessata ad Arthur e McKennie. Chissà che possa rivelarsi più di un sogno…