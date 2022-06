Calcio: Szczesny, ‘ho ancora tre anni di contratto con la Juve e vorrei rispettarlo’

20 Giugno 2022 16:54

Torino, 20 giu. – (Adnkronos) – “Ho ancora 3 anni di contratto e se mi vorranno tenere vorrei portarlo a termine”. Lo ha detto il portiere della Juventus Wojciech Szczesny, in un’intervista a Przegld Sportowy, in merito al suo futuro. “Ogni anno ci sono rumors di mercato, ora mi preoccupo quando non escono nomi nuovi per la porta della Juventus”, aggiunge il 32enne polacco.