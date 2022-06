Calcio: Milan, Cerchione (Blue Skye) si dimette dal Cda

11 Giugno 2022 16:50

Roma, 11 giu. – (Adnkronos) – Salvatore Cerchione, fondatore e partner di Blue Skye si è dimesso dal Cda del Milan a causa “dell’opacità del processo di cessione” da Elliott a RedBird, e “confuso riguardo i reali motivi dietro a tutto questo, soprattutto visto il futuro roseo che avevamo dinanzi”, ha dichiarato al Financial Times. Dimissioni che seguono quelle dell’altro fondatore e managing partner di Blue Skye, Gianluca D’Avanzo, che aveva lasciato l’incarico il 9 marzo del 2021. Dimissioni che lo stesso CdA aveva accolto in una riunione del board svoltasi il 23 marzo successivo.

Va ricordato che in attesa del closing per la cessione della maggioranza del Milan da Elliott a RedBird, Blue Skye Financial Partners è la società che detiene il 4,27% di Project Redblack, la società che controlla il 100% di Rossoneri Sport Investment Sarl e che a sua volta controlla il 99,93% del Milan. “Con Elliott siamo partner e abbiamo sempre fatto tutto assieme nell’operazione, sin da quando c’era Yonghong Li. In questa operazione invece non c’è stata nessuna trasparenza nei nostri confronti. La prima volta che come consigliere sono stato informato di questa cosa è stato stamattina -ha sottolineato Cerchione a Calcio&Finanza-. Come socio di Elliott non ho mai saputo di una vendita, non sono mai stato informato. Questo nonostante avessi chiesto a più riprese dettagli e caratteristiche dell’operazione, mentre in consiglio nessuno sapeva niente. Tribunale? In Lussemburgo qualcosa c’è già, legato a questioni tecniche”.

Riprendendo il tema cessione, “è arrivato l’annuncio di Scaroni sul fatto che tutto stesse andando secondo i piani, piani di cui non ero informato. Per questo preferisco evitare di andare in consiglio a questo punto. Abbiamo chiesto solo trasparenza. Perché non siamo stati informati dell’affare? Mi sono fatto qualche idea ma preferisco tenermela per me”, ha concluso.