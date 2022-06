Calcio: Italia, Gnonto è diventato il più giovane marcatore in Nazionale

14 Giugno 2022 23:42

Dortmund, 14 giu. (Adnkronos) – Wilfried Gnonto è diventato il più giovane ad aver segnato una rete in Nazionale. Il giovane azzurro è andato a segno contro la Germania questa sera, nella sconfitta per 5-2, a 18 anni, 7 mesi e 9 giorni. Il record resisteva da 64 anni e apparteneva a Bruno Nicolè, in gol a 18 anni, 8 mesi e 16 giorni contro la Francia, nel 1958.