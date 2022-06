Calcio: il rammarico di Pessina, ‘potevamo vincere, nostre le occasioni più nitide’

11 Giugno 2022 23:09

Wolverhampton, 11 giu. -(Adnkronos) – “Non c’erano ruoli ad un certo punto in campo. Loro sono abituati a questo calcio, noi abbiamo retto bene. Potevamo vincere, abbiamo avuto occasioni più nitide”. Così Matteo Pessina ai microfoni di Rai Sport dopo il pari per 0-0 con l’Inghilterra in Nations League. “Nel primo tempo abbiamo trovato più sbocchi, nel secondo hanno tenuto più palla. Dovevamo essere più lucidi per farli correre. Stiamo lavorando su questo e la voglia c’è perché abbiamo fatto una grande partita”, aggiunge il centrocampista azzurro.