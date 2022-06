Calcio: Gentile, ‘Italia ripescata al mondiale? Un po’ ci spero ma speranze vicine allo zero’

3 Giugno 2022 11:44

Roma, 3 giu. – (Adnkronos) – “Un po’ ci spero e da tifoso me lo augurerei di cuore ma le possibilità sono vicine allo zero”. L’ex ct dell’Under 21 Claudio Gentile, si esprime così all’Adnkronos in merito alle possibilità di ripescaggio dell’Italia al mondiale di Qatar 2022. “So che c’è questa inchiesta della Fifa sull’Ecuador -prosegue il campione del mondo 1982- ma le parole del presidente Fifa Gianni Infantino e anche del nostro presidente Gabriele Gravina non lasciano spazio a dubbi. Ce ne dovremo fare una ragione e aspettare 4 anni”.