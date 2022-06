Calcio: Di Stefano, ‘stadio a Sesto S.G. ipotesi ancora valida per Milan, noi siamo pronti’

24 Giugno 2022 20:28

Milano, 24 giu.(Adnkronos) – “L’ipotesi delle ex aree Falck, a Sesto San Giovanni, resta valida per il Milan. L’avvio della consultazione pubblica a Milano era già previsto. Nulla è cambiato rispetto a ieri. Noi siamo pronti e abbiamo già dato la nostra disponibilità al progetto firmato Norman Foster che porterebbe con sé oltre 10.000 nuovi posti di lavoro, un importante indotto economico e darebbe ulteriore prestigio alla rigenerazione urbana più importante d’Europa”. A dirlo è Roberto Di Stefano, sindaco uscente della cittadina milanese di Sesto San Giovanni e candidato di centrodestra al ballottaggio delle amministrative in programma domenica 26 giugno.

D’altra parte, spiega Di Stefano, “a Sesto, trattandosi di un’area privata, non ci sarebbe bisogno del dibattito pubblico e ciò comporterebbe un risparmio di tempi non indifferente, a differenza di Milano. La nostra maggioranza, contrariamente alla sinistra sestese, è favorevole al nuovo stadio in città, tanto che abbiamo già chiesto alla Regione la convocazione di un tavolo per il prolungamento della metrotranvia e stiamo inoltre studiando i progetti per la nuova viabilità”.