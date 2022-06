Calcio a 5, si ferma in semifinale il sogno scudetto della Meta Catania Under 19

4 Giugno 2022 11:10

Finisce in semifinale il sogno scudetto della Meta Catania Under 19

Si ferma contro l’Aosta e in semifinale il sogno scudetto dei ragazzi dell’Under 19 della Meta Catania. Una sconfitta che passa dalla rete spacca gambe, quella del 3-1 a sei minuti dalla fine della partita, del portiere e uomo in più per Aosta Berthod. Grande equilibrio per tutta la gara e primo tempo intenso e giocato colpo su colpo. Vantaggio di Aosta dopo appena quattro minuti proprio con il portiere Berthod, ma reazione immediata dei rossazzurri che con Coco bucavano con un potente destro sotto la traversa il talentuoso portiere per il pareggio degli etnei. Aosta aveva l’uomo in più costantemente e pescava proprio il jolly al bacio per Piccolo che batteva Speranza a 13 secondi dalla fine della prima frazione.

Nonostante lo svantaggio Meta Catania Bricocity che rientrava con lo spirito giusto, tattica intelligente e spesso forzata proprio dalla superiorità donata dal portiere libero di Aosta. Gara come dicevamo in equilibrio sottile smontata dalla saetta del portiere di Aosta che consegnava il 3-1. Meta Catania che accusava il colpo e subiva 14 secondi dopo la rete del 4-1 che tagliava le gambe ai ragazzi di Incatasciato. A nulla serviva la reazione e alcuni tentativi sotto porta e senza fortuna dei rossazzurri. Finiva così la favola scudetto dell’Under 19 della Meta Catania, ma i ragazzi etnei meritano solo grandi applausi e la società del presidente Musumeci ha la consapevolezza di avere già in casa il talento futuro per le prossime stagioni.

Di seguito il tabellino della gara.

AOSTA-META CATANIA BRICOCITY 4-1 (2-1 p.t)

AOSTA: Berhod, Carlotto, Leonardo Piccolo, Menegatti, Veronesi, Paschoal, Donato, Viscariello, Thiago, Lorenzo Piccolo, Pellegrino, Veronesi, Merlo. All. Rosa

META CATANIA BRICOCITY: Speranza, Spina, Baio, Cavallaro, Licandri, Nicolosi, Raffagnino, Famà, Carbone, Coco, Scuderi, Calò. All. Incatasciato

MARCATORI: 4’32” p.t. Berthod (A), 12’13” Coco (M), 19’46” Leonardo Piccolo (A), 14’03” s.t. Berthod (A), 14’16” Leonardo Piccolo (A)

AMMONITI: Famà (M)

ESPULSI: al 18’03” del s.t. Spina (M), al 18’48” Famà (M) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Davide Fardelli (Cassino), Luca Finotti (Rovigo) CRONO: Simone Di Filippo (Treviso)