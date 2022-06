Calabria, operazione marketing in stazioni e aeroporti. M5S critica: “prima potenziare trasporto pubblico locale”

21 Giugno 2022 11:35

Il Portavoce grillino ritiene che “non ha senso pubblicizzare il marchio Calabria e poi lasciare che i turisti si arrangino alla meno peggio”

Per sponsorizzare la Calabria a livello nazionale, la Regione ha messo in atto una strategia di marketing attraverso cartelloni pubblicitari affissi nei più grandi aeroporti e nelle maggiori stazioni d’Italia. Scilla, Tropea, i Bronzi di Riace: le meraviglie del territorio affisse negli scali possono essere visti dai passeggeri italiani e stranieri, chissà, spingendoli ad organizzare vacanze in questa terra. E’ stata questa una mossa sviluppata anche in concomitanza del 50° Anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, un evento di importanza internazionale perché richiama alle origini e alla cultura della Magna Grecia.

L’iniziativa, però, non è piaciuta a Giuseppe d’Ippolito, Portavoce del M5s alla Camera dei Deputati. “L’esecutivo regionale della Calabria – scrive in un post il grillino – ha da poco avviato una campagna di promozione turistica che punta sul messaggio ‘Calabria straordinaria’. Si tratta di giganteschi pannelli statici e digitali piazzati in 14 grandi stazioni e in sei tra i principali aeroporti italiani. La notizia mi ha colpito, ma non solo per il costo di 1.6 milioni di euro, che è alquanto alto, più del discusso cortometraggio di Muccino”.

“In coscienza mi chiedo – prosegue d’Ippolito – se prima di questa operazione di marketing, che ha una sua utilità, la Regione non dovesse preoccuparsi di potenziare il trasporto pubblico interno, che rimane un grave ed irrisolto problema. Servono maggiori investimenti, perché non ha senso pubblicizzare il marchio Calabria e poi lasciare che i turisti si arrangino alla meno peggio. Intanto mi piace ricordare che proprio di recente il ministero dalle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha destinato alla Calabria quasi 25 milioni di euro per l’acquisto di bus sub-urbani ed extra-urbani. Mi auguro che questo ennesimo finanziamento costituisca, tra l’altro, una buona occasione perché la Regione si convinca ad intervenire sulle necessità del trasporto pubblico calabrese – conclude il Portavoce grillino – . Che in tutte le province calabresi è ancora molto, molto limitato”.