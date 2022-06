Calabria: Sorical controllata al 100% dalla Regione, Forza Italia: “rispettato un altro impegno preso in campagna elettorale”

16 Giugno 2022 11:12

Il Gruppo reggino di Forza Italia in Consiglio regionale saluta con favore la notizia dell’acquisizione delle azioni di parte privata da parte della Società Risorse Idriche Calabresi Spa (alias Sorical)

“È l’ennesimo risultato frutto di una programmazione, di una visione chiara di quello che deve essere il futuro della nostra Regione. Un tassello importante nel quadro della complessiva riorganizzazione del Sistema Calabria. Il Presidente Occhiuto, oltre ad essere coerente con i suoi programmi e con gli impegni presi in campagna elettorale, si dimostra sempre più determinato e lungimirante. Detenere il 100%, quindi il controllo totale del sistema idrico, apre le porte ad una serie di novità basilari nello stravolgimento dello status quo in tema idrico”. Il Gruppo reggino di Forza Italia in Consiglio regionale, composto da Giovanni Arruzzolo, Giacomo Crinò e Giuseppe Mattiani, saluta con favore la notizia dell’acquisizione delle azioni di parte privata da parte della Società Risorse Idriche Calabresi Spa (alias Sorical). “Eravamo accanto a Roberto Occhiuto in campagna elettorale quando annunciava ai calabresi che avrebbe messo in atto questa strategia se fosse stato eletto, e lo siamo ancora oggi nel supportarlo in questa azione propedeutica alla multiutility. La rivoluzione Occhiuto è iniziata da tempo… avanti così, per il riscatto della Calabria!”