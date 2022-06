Calabria: 55% cercherebbe nuovo lavoro se obbligato a ritorno fulltime in ufficio

15 Giugno 2022 10:47

Il 25% accetterebbe una riduzione della retribuzione se ciò significasse migliorare il proprio equilibrio tra lavoro e vita privata, mentre per il 40% la combinazione migliore è data da lavoro da remoto unito a lavoro da ufficio

La priorità della maggior parte dei calabresi è avere maggiore flessibilità nella loro vita lavorativa: smart working e organizzazione personalizzata delle ore e del luogo di lavoro. Sono queste solo alcune delle tendenze che emergono da “People at Work 2022: A Global Workforce View”, l’annuale survey redatta dall’ADP Research Institute. ADP è una multinazionale americana leader nell’human capital management e presente in Italia tramite ADP Italia. L’indagine si è svolta su circa 33.000 lavoratori in 17 paesi, di cui circa 2000 in Italia in tutte le Regioni. Sebbene la retribuzione sia ancora per i lavoratori calabresi il fattore più importante in un lavoro (65%), la ricerca ha anche rilevato come un quarto di essi sarebbe disposto ad accettare una riduzione della paga per ottenere maggiore flessibilità o controllo sulla propria vita lavorativa. Il 25%, infatti, accetterebbe infatti una riduzione della retribuzione se ciò significasse migliorare il proprio equilibrio tra lavoro e vita privata, anche senza nessuna modifica delle ore lavorative, ma con la possibilità di decidere come e dove distribuire le ore lavorative durante la giornata.

“Per i datori di lavoro che sono ancora alle prese con una decisione in merito al rientro dei dipendenti dopo il periodo di smart semplificato, è fondamentale garantire loro un ambiente di lavoro sereno, alla luce di tutte le pressioni che hanno subito e la dedizione dimostrata durante la pandemia, dando loro maggiore flessibilità e fiducia. Dallo studio emerge come un numero crescente di dipendenti consideri sicuro un lavoro che permetta loro di guadagnarsi da vivere alle proprie condizioni, senza intaccare aspetti essenziali quali la salute, il benessere, il tempo da dedicare alla famiglia o persino i loro valori e le convinzioni personali”, ha dichiarato Marisa Campagnoli, HR Director ADP Italia.

Lavoro, il parere dei calabresi: quale combinazione migliore tra presenza e remoto

Il dato forse più rappresentativo è quello che emerge dalla domanda “Se dovessi dover ritornare in ufficio 5 giorni su 5, cercheresti di cambiare lavoro in favore di uno più flessibile?”, il 55% degli intervistati calabresi ha risposto “si” (la percentuale italiana è del 45%). Altro dato fondamentale è quello relativo al lavoro ideale. Per il 40% dei calabresi la combinazione migliore è data da lavoro da remoto unito a lavoro da ufficio.

“Al momento, c’è una lunga lista di ciò che i lavoratori vogliono da un lavoro. Sebbene la retribuzione sia una preoccupazione immediata per molti, anche la flessibilità e l’equilibrio tra lavoro e vita privata sono molto importanti. Oggi i lavoratori hanno in mente qualcosa di più di un semplice stipendio fisso. La pandemia ha sottolineato ancora di più l’importanza del benessere personale e della vita privata e ha aumentato il desiderio di condizioni lavorative più allettanti, come una maggiore flessibilità, la possibilità di lavorare a distanza e una migliore cultura aziendale. I dipendenti si interessano sempre di più all’etica e ai valori di un’azienda”, conclude Marisa Campagnoli.