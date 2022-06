Calabria, arriva Masterchef: Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli avvistati a Tropea

10 Giugno 2022 17:31

I tre protagonisti sono stati impegnati a girare una puntata in esterna del programma nello splendido borgo in provincia di Vibo Valentia

Una puntata della nuova stagione di Masterchef è stata girata in Calabria. I tre chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono stati immortalati negli ultimi giorni per le strade di Tropea, eletto Borgo dei Borghi 2021. I tre protagonisti sono stati impegnati a girare una puntata in esterna del programma, ma la loro presenza non è passata inosservata agli abitanti del posto.

Sui social i tre famosi cuochi sono fotografati mentre cenavano nel noto ristorante della zona La Villetta. Le loro foto stanno facendo il giro del web e sono diventate virali. Per scoprire il tema della sfida in terra calabra, nella quale sono state impegnate le due brigate, bisognerà però aspettare la messa in onda della 12ª edizione del programma, visto che dalla redazione non trapelano informazioni.