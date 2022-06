Calabria: Maiorano è il nuovo Dirigente dell’Ufficio Secondo Compartimentale di Polizia Ferroviaria

3 Giugno 2022 19:32

Il Dott. Antonello Maiorano Primo Dirigente della Polizia di Stato, con decorrenza 30 maggio 2022, ha assunto l’incarico di Dirigente l’Ufficio II del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Calabria. Friulano di nascita, con origini pugliesi, si è laureato in Giurisprudenza ed ha frequentato dal 10.12.1987 al 23.01.1992 il 79° Corso di formazione presso l’Istituto Superiore di Polizia al termine del quale è stato nominato Vice Commissario della Polizia di Stato. Inizia la sua carriera con l’assegnazione al settore Polizia di Frontiera di Tarvisio ove dal febbraio 1993 è assegnato al Valico Autostradale di Coccau-Arnoldstain in qualità di Dirigente e dal settembre dello stesso anno ricopre l’incarico di Dirigente dell’intero settore di Polizia di Frontiera di Tarvisio. Nel maggio 1999 riveste le funzioni di responsabile del Settore Sicurezza dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Malpensa. A partire dal gennaio 2009 ha assunto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea presso l’aeroporto di Forlì. Le sue capacità organizzative e le attitudini alla direzione lo hanno portato dall’aprile 2013 a rivestire l’incarico di Dirigente dell’Ufficio di Polizia Frontiera Aerea dell’aeroporto A. Vespucci di Firenze. Dal 10 febbraio 2020 ha assunto l’incarico di Dirigente la Divisione Pasi presso la Questura di Ferrara.