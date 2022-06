La Calabria, Israele e Benedetto Musolino: il senatore cattolico che scrisse un libro per Gerusalemme

1 Giugno 2022 17:41

L’ambasciatore israeliano ha ricordato le origini del Cedro, frutto che unisce la Calabria con la terra ebraica, offrendo diversi doni al presidente Roberto Occhiuto

Un altro capitolo delle attività dell’ambasciata israeliana in Italia è stato raccontato sui social dall’ambasciatore Dror Eydar, che è sempre al lavoro per la promozione di Israele e dei suoi interessi. Questa volta il suo viaggio è stato in Calabria, invitato ad un raduno sulla storia degli “ebrei calabresi”. Gli espatriati dalla Spagna hanno cercato riparo anche nel territorio meridionale, fino a quando non sono stati espulsi negli anni ’40 del XVI° secolo. Eydar ha tenuto una lunga lezione sulla storia della nazione e del suo legame con gli ebrei calabresi. Nel suo discorso ha menzionato lo straordinario pensatore Benedetto Musolino, un amorevole senatore cattolico che scrisse il proprio “Stato ebraico” a metà del XIX° secolo.

“A metà del XIX° secolo, originario di Pizzo, in Calabria, Benedetto Musolino, scrisse un libro intitolato Gerusalemme e il popolo ebraico – spiega l’ambasciatore Dror Eydar – . Una fantastica composizione che fu resa pubblica solo cent’anni dopo. Musolino, che ha partecipato alla nascita del Regno d’Italia e fu membro delle forze di Garibaldi, è stato parlamentare e senatore. Pensò al problema ebraico e si offrì di risolverlo restituendoli alla loro terra e creando uno stato ebraico indipendente”. Questo è quanto ha scritto: “esiste sulla terra, una nazione senza patria, dispersa in tutte le estremità del mondo, che ha visto la caduta del trono del suo re e la distruzione del tempio del suo Dio. Il popolo di questa nazione è comunque unito tra loro da legami che non saranno mai interrotti. Sono questi i legami della loro fede e speranza di tornare e tornare un giorno alla terra che Dio stesso ha promesso ai loro padri per sempre; questa nazione è la nazione ebraica”.

Musolino ha proposto un piano politico dettagliato per descrivere lo stesso stato ebraico, la cui costituzione sarebbe “rappresentante, liberale e umanitaria”, e la religione al governo sarebbe “la religione di Mosè e del Talmud”, ma senza utilizzare la coercizione e cercando di mantenere la libertà religiosa e la coscienza. “Musolino non è riuscito a vedere la sua idea realizzarsi, ma abbiamo comunque ottenuto la vittoria. Anche se in Italia è ancora collegato questo processo di riportare gli ebrei a casa di Zion”, ha sottolineato Eydar.

La tradizione del Cedro unisce la Calabria e Israele

La Calabria è anche la terra dell’Etrogim, il cedro. “Ci sono molte piantagioni di etrogim qui – sottolinea ancora l’ambasciatore – . Sono arrivato nella città di Santa Maria del Cedro ed ero circodanto da un odore inebriante che mi ricordava il Sukkot e l’autunno in Israele. Ho parlato del gusto, che per me è come il biscotto Madellen di Frost (i biscotti della memoria), perché l’odore mi soffia nei ricordi personali d’infanzia, e anche nei ricordi collettivi legati alla storia della nostra nazione, soprattutto in questo momento. Poiché sapevano che ero un custode delle kosher (colui che custodisce le regole religiose ebraiche), qui in Calabria hanno fatto uno sforzo enorme, portandomi strumenti e cuoco che ha operato secondo le norme Kosher. Un’esperienza affascinante per tutti, e solidarietà agli ebrei calabresi che erano qui e quelli che non c’erano”.

Con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, “ho parlato delle sfide della provincia in materia di salute, turismo e agricoltura e di come Israele può aiutare la sua terra. Abbiamo deciso di promuovere la tecnologia israeliana nel campo della telemedicina, per aiutare i residenti negli angoli remoti a ricevere buoni servizi medici. Purtroppo la Regione soffre molto di mancanza di ospedali. Abbiamo parlato di collegare il territorio con precise aziende agricole che abbiamo portato da Israele alla Grande Conferenza Agricola di Napoli circa due settimane fa. È possibile raddoppiare il raccolto di cedri nella stessa zona, con l’aiuto delle invenzioni israeliane”. Il presidente ha anche chiesto aiuto per realizzare un volo diretto con Israele e su una serie di ripercussioni che potrebbero nascere. Un rapporto quindi tra due terre che, storicamente, sono molto più vicine di quanto si possa immaginare.